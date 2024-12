Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley in DIRETTA: in palio il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza sfida delpermaschile 2024 di pallavolo tra Itas Trentino e. E’ la Sabiazinho Arena di Uberlandia a ospitare dal 10 al 15 dicembre la manifestazione che assegna il trofeo iridato alla miglior squadra die non sono mancate le sorprese nella prima fase con le squadre brasiliane in difficoltà e le iraniane sugli scudi finora. La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le due squadre meglio classificate di ognie le finali domenica 15.L’Itas Trentino ha battuto 3-0 sia gli iraniani dello Shahdab Yazd, sia gli argentini del Ciudad Voley ed ha già messo in cascina il passaggio alle semifinali ma oggi potrebbe togliere di mezzo una delle avversarie più temute, ilche si è complicato la vita perdendo contro gli iraniani e con un altra sconfitta potrebbe uscire subito di scena.