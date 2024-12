Ilrestodelcarlino.it - Le immagini spettacolari dell’Appennino innevato dal satellite

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 dicembre 2024 - Uno spettacolo della natura: l'Appenninovisto dal. Un'immagine che incanta e racconta la poesia della coltre bianca adagiata elegantemente sul territorio montuoso. Questo il panorama visto dalEosdis. Si vedono Alpi e Appennini pieni di neve, una foto satellitare che racconta la bellezza delle montagne coperte di fiocchi bianchi. Si nota come la neve in Emilia si sia accumulata a pochi chilometri dalla pianura, con uno spesso manto già a partire dalla bassa collina. Ma quanto è alta le neve sull'Appennino emiliano romagnolo? Secondo i dati delle stazioni manuali riportati sul sito meteomont.carabinieri.it, nel Modenese a Sestola, in località lago della Ninfa, l'altezza della neve è arrivata a 60 centimetri, mentre a Riolunato, in località Piancavallaro, i centimetri sono dieci in più: 70.