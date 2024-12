Ilgiorno.it - La spesa all’Agriparco. Orto, frutteto, vigna e arnie: "Qui si può cambiare vita"

In via Papini, periferia di Monza all’ombra dello stadio, la Fondazione Tavecchio ha già avviato un progetto di inclusione, vero cuore sociale del nascente centro polifunzionale Saporfare. È l’agriparco “Accolti e raccolti“, accreditato da Comune e Regione Lombardia come servizio sperimentale per sostenere persone con fragilità e disabilità in un percorso di autonomia sociale e professionale. Si tratta di uno spazio di 12mila metri quadrati che dal 2017 ospita un giardino sensoriale con vasche rialzate a portata di persone in carrozzina, un, un bosco, un apiario e un vigneto con 500 piante di Barbatella, da cui si ottengono 500 bottiglie di vino, con l’aiuto di Meregalli vini. L’agriparco è frequentato da circa 5mila persone all’anno tra cene benefiche, eventi aziendali, i dipendenti di Cisco che prestano la loro opera per la vendemmia.