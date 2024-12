News.robadadonne.it - La reazione di Katie Holmes a chi dice che la figlia riceve soldi dal padre Tom Cruise

Leggi su News.robadadonne.it

non ha mai nascosto la sua volontà di proteggere laSuridai riflettori, ma questa volta è stata costretta a intervenire pubblicamente per smentire una notizia circolata nei giorni scorsi.Al centro della polemica, un articolo del Daily Mail che sosteneva che Suri, al compimento dei suoi 18 anni lo scorso aprile, fosse diventata beneficiaria di un fondo fiduciario multimilionario creato dal, Tom, come parte dell’accordo di divorzio tra i due attori. Vi raccomandiamo., il racconto di quando ha guardato Dawson's Creek con laSuriL'attrice, diventata nota per il personaggio di Joey Potter nella serie Tv trasmessa anche in Italia, ha mostrato alla ragazzina, oggi 16enne, alcu.