Ha la carta per il circuito pro. Non solo green. Moresco nel tour da allieva modello

Benedettaha conquistato laper disputare a tempo pieno la stagione 2024/25 sul LPGA, il maggioramericano. Un anno fa aveva terminato la Qualifying School ottenendo la categoria per l’Epson, "l’Europa League" del golf femminile statunitense, e poche possibilità di partecipare alla "Champions". Nella maratona per i pass del 2025 la ventitreenne vicentina ha terminato al 18° posto dopo ben 5 giri. Il torneo pareva compromesso dopo un brutto terzo giro in 75 colpi, ma domenica il 63 l’ha fatta risalire al 12° posto, preludio per le 18 buche conclusive peraltro funestate dal maltempo e concluse in par. Benedetta, dopo le scuole superiori in Italia e un’ottima carriera da dilettante nelle file del Golf Padova, è partita per gli Stati Uniti continuando a giocare a golf per l’Università dell’Alabama e seguendo il percorso di studi come nutrizionista.