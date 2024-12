Lettera43.it - Cittadinanza, Jobs Act e sicurezza sul lavoro: sì della Cassazione ai referendum

Laha dato il via libera aisuAct,sul. L’ufficio centrale del Palazzaccio ha dato l’ok dichiarando confermi a legge diverse richieste di consultazione popolare. Su tutte quella sul «dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessioneitaliana». Ma il sì è arrivato anche per le richieste diabrogativo o parzialmente abrogativo su alcuni punti delAct e sugli appalti.I quesiti che hanno ricevuto l’okNello specifico, come riportato da Repubblica, i punti delAct sono: «Contratto dia tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi; Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità; norme in materia di “apposizione di termine al contratto disubordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi».