Ilgiorno.it - Usmate inaugura il 'Punto viola' per la sicurezza delle donne al Mima Bar Pub

Un ““ al Centro sportivo.entra nella mappa diXStrada e offre rifugio a mogli, fidanzate e madri vessate e maltrattate. Qui, lein pericolo potranno chiedere aiuto, il nido per loro è alBar Pub della struttura di via Luini. Anche il borgo offre "un posto sicuro", "un esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per lain stradapersone". "Il progetto è una risposta concreta per chi rischia - dice Chiara Maggiolini, assessore alla Cultura - offre undi riferimento a chi subisce una qualsiasi forma di violenza". Il personale del bar ha seguito un corso con una psicologa e un’avvocata proprio per imparare ad accogliere chi è in difficoltà ed essere pronti a prestare il “primo intervento“.