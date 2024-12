Metropolitanmagazine.it - Rosa Oliva, l’emancipazione femminile e la parità di genere

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo spazio di LetteralMente Donna oggi ci porta alla scoperta di una donna eccezionale che ha dato e da un enorme contributo alladiin Italia, grazie anche ad una storica sentenza sull’apertura delle cariche pubbliche alle donne. Il suo nome èe questa è la sua storia., la laurea e la battaglia per ladi, fonte luce.lanazione.itDi origini campane,si laureò a La Sapienza di Roma il 24 novembre 1958. La sua laurea è in Scienze Politiche Sociali. Un titolo ottenuto frequentando corsi con insegnati di prestigio tra cui Costantino Mortati, Carlo Esposito e Mario Toscano.aveva solo 24 anni e ben presto sperimentò lo stigma sulladisulla sua pelle. Tentò infatti il concorso pubblico per la carriera prefettizia ma le fu impossibilitato di partecipare perchè all’epoca non c’era accesso alle donne per tutte le cariche pubbliche ma non si arrese.