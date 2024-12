Ilgiorno.it - Nel foyer del Teatro della Società a colpi di martelletto sull’intonaco riemergono gli antichi affreschi

e decorazioni di quasi due secoli fa, rimasti sepolti per decenni sotto un sottile strato di intonaco e ora riportati alla luce. È il regalo, inaspettato anche per loro, che i restauratori hanno trovato sulla volta deldeldi Lecco, chiuso dal 31 maggio 2017, dove è in corso un importante intervento di messa in sicurezza e riqualificazione per riaprirlo quanto prima. Sono quasi un regalo di Natale in anticipo, per i lecchesi e gli appassionati di cultura, arte, storia. Lo annuncia il sindaco Mauro Gattinoni, proponendo sui social le immagini dei restauratori che, con delicatidia rimuovere intonaci e vernice posticcia, svelano i dipinti originari sul soffitto dell’atrio: ", un bel regalo per i lecchesi. Si scoprono le decorazioni del, riportiamo ilall’origine".