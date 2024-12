Lapresse.it - Mamma di 34 anni travolta e uccisa da tir pirata a Milano: arrestato l’autista

Leggi su Lapresse.it

Rocio Espinoza Romero era uscita da casa insieme con i suoi bambini, due gemellini di poco più di un anno, e la loro nonna, per una passeggiata. Ma la sua vita è stata spezzata, a 34per un incidente stradale. In viale Renato Serra, all’incrocio con via Scarampo, a. Mentre attraversava, è stata presa in pieno da un camion che svoltava a destra. Praticamente illesi i due bambini e la nonna, tutti portati al Niguarda, per un breve periodo di osservazione.Il conducente rintracciato eIl conducente, un italiano di 24, non si è nemmeno fermato: ha proseguito per la sua strada, verso la cava di Arluno, dove lavorava. È qui che, qualche ora più tardi, gli agenti della Polizia Locale di, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, lo hanno rintracciato e