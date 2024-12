Spazionapoli.it - Infortunio Kvaratskhelia, la reazione dell’azzurro è da brividi: l’inaspettato retroscena

Leggi su Spazionapoli.it

Khvichasi è infortunato durante la sfida contro la Lazio. Intanto, ladel calciatore è stata davvero da. Oltre il danno arriva anche la beffa in casa Napoli. Non solo la seconda sconfitta consecutiva contro la Lazio, ma anche l’di Khvichache complica i piani di Antonio Conte. L’allenatore azzurro non dimenticherà facilmente il weekend appena concluso, ma non solo per ciò che è successo in campo. Infatti, gli azzurri son stati sconfitti al Maradona dalla squadra di Baroni perdendo così il primato in classifica. In realtà, però, a preoccupare il condottiero non è solo il ko ma bensì anche l’di una pedina chiave.Gli esami effettuati nella giornata di ieri son stati chiari: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.