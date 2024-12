Iodonna.it - Dopo dieci anni il designer inglese dice addio alla casa di moda di proprietà del gruppo OTB. Riaccendendo rumors e voci su nuovi incarichi e direzioni creative

Leggi su Iodonna.it

Inutile sorprendersi: nell’industria dellanon c’è tempo per annoiarsi. In anno segnato da innumerevoli cambi di direzione creativa e da un costante gioco delle sedie, è arrivato un altro fulmine a ciel sereno (si fa per dire). John Galliano lascia Maison Margiela. Kim Kardashian, vitino da vespa e polemiche: al Met Gala 2024 fatica a respirare X La possibilità che la laison tra ile ladiparte delOTB giungesse al capolinea non era poi così remota.