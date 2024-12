Yulia abbandona la casa per sempre Grande Fratello l’addio poi Signorini spiega il motivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si sapeva che ci sarebbe stato un eliminato alma in realtà a uscire sono stati in due, anche se per motivi diversi. Già prima della diretta diNaomi Bruschi ha lasciato in via momentanea la. Una notizia dell’ultima ora, arrivata sugli account social del reality a poco dall’ingresso di Alfonsoin studio. “Bruschi è uscita momentaneamente dalladel”, il post senza altre informazioni.Poi, aperta la puntata, il conduttore ha datozioni. Quello diè un abbandono, non un’uscita momentanea e ha parlato di un decisione presa dalla concorrente in accordo con Endemol Shine Italy, Mediaset e ilstesso dopo la denuncia ricevuta da parte dell’ex fidanzato, Simone Costa, che al sito Fanpage ha recentemente dichiarato: “Mi ha sfregiato con un bicchiere prima di partire, voglio giustizia”.