Usa, chi è Luigi Mangione, il killer del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson

, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso a New York il ceo di, ha 26 anni ed è nato e cresciuto in Maryland, con legami a San Francisco.Famiglia di immobiliaristiè il nipote di un ricco immobiliarista e filantropo e cugino di un attuale deputato del Maryland. “La nostra famiglia è scioccata e devastata dall’arresto di”, ha detto la famiglia diin una dichiarazione pubblicata sui social proprio dal cugino, Nino. “Offriamo le nostre preghiere alla famiglia die chiediamo alla gente di pregare per tutte le persone coinvolte”, si legge nel messaggio. A Statement From TheFamily Regardingpic.twitter.com/6E6E2CfgFv— Nino(@Nino42) December 10, 2024Gli studiè stato il primo della classe nella sua scuola d’élite di Baltimora.