Troppe catastrofi legate al clima Crescono le assicurazioni per l' agricoltura biologica

Supera i 648 milioni di euro il mercato delle polizze agricole agevolate tra le aziende biologiche italiane. Il 2023 ha visto incrementare i valori del 3% e rispetta il trend che, escludendo il 2021, è in atto da alcuni anni. A un aumento dei valori è corrisposto anche quello delle superfici, che hanno raggiunto quasi 105mila ettari con un +1,8 per cento. Situazione diversa per le imprese con almeno una polizza, il cui numero è sceso sotto 5.200 unità, con un -4 per cento, che si spiega con una crescita della dimensione media aziendale. I dati, contenuti nella quarta edizione del Rapporto Ismea sulla Gestione del rischio nell'2024, dicono anche che nel biologico prevalgono le polizze contro le avversità di frequenza (ovvero grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve), eventualmente associate ad avversità accessorie, mentre i rischi catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) rientrano tra le coperture assicurative in meno del 50% dei contratti.