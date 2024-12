Ilrestodelcarlino.it - Restauro del Palazzo del Merenda: nuova biblioteca moderna e collegamento con il Campus di Forlì

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Visto da fuori ildel, affacciato su corso della Repubblica, sembra lo stesso di sempre, con i portoni chiusi e un aspetto decisamente mesto. Al suo interno, però, i lavori sono andati avanti e anche ora, silenziosamente, si prepara il suo futuro. Archiviate le opere di consolidamento strutturale relative al primo stralcio, proprio in questi giorni il Comune ha infatti concluso la gara e consegnato i lavori del secondo stralcio. Il cantiere, affidato alla ditta Emiliana Restauri di Bologna e finanziato con fondi comunali per circa 3 milioni, interesserà principalmente il primo piano dell’edificio e comporterà il, la riqualificazione e l’allestimento dellaper ragazzi, oltre alla messa in sicurezza del giardino interno e alla realizzazione deldiretto tra corso della Repubblica e iluniversitario: nei progetti, infatti, il ‘’ diventerà il varco che congiungerà le due zone della città, aprendosi, così, non solo a coloro che frequentano la, ma a tutti i forlivesi.