Ilrestodelcarlino.it - Quanta neve c’è sull’Appennino, gli accumuli in Emilia Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 dicembre 2024 - Continua a nevicare sull'Appennino, glidiincrescono, in alcune località si superano i 60-70 centimetri di. Nelle pianure centro orientali si registrano oltre i 10-15mm di accumulo dalla mezzanotte. Secondo i dati riportati da MeteoMont, nelle ultime 24 ore a Montefiorino (Modena) che si trova a quota 819, sono caduti 10 centimetri die l'altezza totale è 50 centimetri (ieri 45). Nella mattinata si registrano nevicate deboli intermittenti. Sempre nel Modenese, a Sestola, quota 1499, nelle ultime 24 ore sono 15 i centimetri dicaduti al suolo per un totale di accumulo pari a 50 centimetri (ieri 38). Livello idrometrico dei fiumi in: cosa sta succedendo Nevica ancora, anche se in maniera più debole, a Lizzano Belvedere, nel Bolognese a quota 1472: nelle ultime 24 ore sono caduti 24 centimetri di coltre bianca per un totale di 59 centimetri al suolo.