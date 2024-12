Donnaup.it - Polpette alla boscaiola: un trionfo di gusto e sapore!

: undi!Se vi piacciono le, questa versionevi catturerà fin dal primo boccone!Si tratta di una pietanzasa e saporita, ma anche speciale, perché arricchita con un ingrediente “segreto” che rende il tutto ancora più accattivante.Il sugo di cottura non è il solito, per cui questearriveranno in tavola come un gradita sorpresa.I bambini le adoreranno, queste “pepite” morbide e sfiziose.: undi!Si diceva del nostro ingrediente “segreto”. Beh, il segreto è presto svelato: si tratta delrobusto e inconfondibile della pancetta affumicata. Decisamente una marcia in più, per questi appetitosi bocconcini!Gli ingredientiPer questa ricetta bisogna procurarsi: 300 grammi di champignon; 100 grammi di pan grattato; 100 grammi di pane raffermo; 200 grammi di pancetta affumicata; mezzo chilo di macinato bovino; mezza cipolla; un uovo; 400 millilitri di passata di pomodoro; 100 millilitri di brodo; 100 millilitri di panna fresca; quanto basta di parmigiano; quanto basta di olio extravergine; quanto basta di latte.