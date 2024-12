Primacampania.it - Pallanuoto: Paone (Bricobros RN Arechi), «Siamo nel mezzo di un ciclo terribile ma daremo il nostro meglio»

Leggi su Primacampania.it

SALERNO – LaRari Nantesè tornata regolarmente al lavoro dopo la battuta d’arresto di sabato scorso alla piscina “Simone Vitale” e sono state smaltite del tutto le tossine della sconfitta subita sabato scorso ad opera dell’Anzio Waterpolis con il punteggio finale di 3-11.I ragazzi di mister Baviera hanno analizzato più volte tutte le fasi del match per cercare di trovare almeno gli spunti positivi della gara da sfruttare nelle prossime circostanze. «È stata una gara tosta anche questa con l’Anzio – ha ammesso il giovane portiere Maurizio– una partita davvero difficile, ce l’abbiamo messa tutta ma erano più forti».Eppure all’inizio eravate ordinati, non frenetici e sembravate tener bene il campo. «partiti bene ma dall’altra parte abbiamo trovato una squadra ben disposta tatticamente e con un grande portiere avversario (Santini, ndr) che non ce ne ha fatta passare una».