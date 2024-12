Oasport.it - Nuoto, Luca De Tullio straccia il proprio personale ed è terzo provvisorio nei 1500 sl ai Mondiali in vasca corta

Deè con tutta probabilità fuori dalla zona medaglie neimetri stile libero deidiinnella Duna Arena di Budapest nonostante una buonissima prestazione da parte sua. L’azzurro chiude la seconda delle serie lente alposto in 14’28”44, abbassando ulteriormente ildi 4 secondi, fatto registrare a Roma lo scorso anno.Guai a chiamare lenta questa gara. Poiché in corsia 5 c’era un certo Florian Wellbrock, il proprietario del record mondiale sulla distanza, mentre alle sue spalle si piazza il suo connazionale Sven Schwarz. I due tedeschi fanno gara a braccetto per 1200 metri, per poi allungare nel finale e andare a vincere la propria batteria in 14’17”27, con poco più di cinque secondi su Schwarz e a 10 secondi dal suo record.Departe lento, ma piano piano emerge dal gruppone, mettendosi alle spalle tutto il resto del gruppo e rimanendo in mezzo al guado tra la coppia tedesca e tutti gli altri.