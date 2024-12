Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 18:45

DEL 9 DICEMBREORE 18.35 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARETRAFFICO IN GENERALE AUMENTO LUNGO L’INTERO ANELLOIN PARTICOLAREIN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUD E TRA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A SALARIA , TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA E PESCACCIO COMPLICE ANCHE UN INICDENTE AVVENUTO IN QUESTO TRATTO.PASSIAMO ALLE AUTOSTRADESULLA DIRAMAZIONESUD FILE IN INGRESSO ADA TOR VERGATA AL RACCORDOCODE A TRATTI ANCHE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE TERAMOSTESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIPROCEDENDO VERSO SUD SUDCODE A TRATTI IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E ACILIAMENTRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINACHIUDIAMO CON L’ALLERTA METEODIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DA QUESTO POMERIGGIO E LE PER LE PROSSIME 12-18 ORE ALLERTA DI COLORE GIALLOATTESE PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE IN PARTICOLARE NEI QUADRANTI SUD DELLA NOSTRAPRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA GUIDADA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.