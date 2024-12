Game-experience.it - The Game Awards 2024, pubblicato l’Hype Trailer con GTA 6, Death Stranding 2 e tanti altri giochi

Geoff Keighley hadei The, presentando in questo modo l’attesissimo evento a tema videoludico in programma tra pochi giorni, precisamente nella notte tra giovedì e venerdì 13 dicembre.Ebbene sì, come sarebbe stato lecito attendersi, in questo nuovo filmato promozionale sono presenti praticamente quasi tutti inominati allo show ed in corsa di conseguenza per una delle statuette che verranno assegnate tra ormai pochi giorni.Proprio in tal senso è importante precisare chedei Thenon include delle World Premiere, con Geoff Keighley che non ha voluto di conseguenza anticipare in alcun modo alcuni degli annunci che verranno effettuati allo show.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, il nuovodei TGAmostra tutta una serie di sequenze tratte direttamente da alcuni deipiù impordell’anno in corso, tra i quali troviamo GTA 6,2, Astro Bot, Senua’s Saga: Hellblade 2, Black Myth: Wukong, Silent Hill 2 Remake, Star Wars Outlaws, Stellar Blade, Ghost of Yotei, Dragon Ball Sparking Zero eancora.