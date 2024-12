Ilfattoquotidiano.it - Teramo: va a fuoco la coperta elettrica, 69enne muore per le esalazioni tossiche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 69 anni, Venicio Ianni, ha perso la vita nella sua abitazione a causa di un malfunzionamento dellache stava utilizzando per riscaldarsi. L’episodio raccontato da Il Messaggero è avvenuto intorno alle 6.30 di domenica a Morro d’Oro, in provincia di, quando laha preso, provocando un incendio che si è rapidamente propagato al materasso e al letto.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Notaresco, il Nucleo operativo e radiomobile di Giulianova, i Vigili deldi Roseto degli Abruzzi e un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato inutile. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per inalazione di fumi tossici, mentre il corpo non presentava ustioni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a letto nella sua casa di via Ponte Murato quando si è verificato il malfunzionamento dellatermica.