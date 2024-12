Ilfattoquotidiano.it - “Raga, ma che ca**o di voglia avete di picchiarvi sotto la neve al concerto della Baddie?”: Anna ferma la baruffa scoppiata sotto il palco – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Doveva essere un normalissimo, in vista del Natale, maildiunatra fan. L’artista si è accorta del momento difficile e si è rivolta direttamente ai rissosi: “, ma chedidilaal? Che qua siamo tutti felici e presi bene. Tutto a posto voizze? L’importante che non rompono il c***o a voizze, che veramente“. In questo modo l’artista ha spento gli animi più esagitati.Ma se questo è stato un piccolo spiacevole episodiofesteggia i suoi traguardi. Dopo il successo del suo primo tour nei club interamente sold out,si prepara a conquistare i palchi dei palasport delle principali città italiane con otto date a novembre 2025 con VeraTour 2025.È l’artista femminile più ascoltata dell’anno: con la sua musica ha totalizzato 6 miliardi di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 39 dischi di Platino e 8 dischi d’oro.