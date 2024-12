Quanti stipendi servono per comprare casa nelle città italiane | a Roma 165 ad Avellino 33

Leggi su Open.online

Sei anni dio. Sono quelli che in mediaunain Italia. Circa 69 cedolini che però nascondono ampissime differenze in base a dove si trova l’abitazione, che peraltro sono aumentate nel corso degli ultimi anni. A fornire i dati è un’elaborazione del Sole 24 Ore. La maglia nera va a: per compare una13,7 anni (165 mesi) dio medio, che secondo l’Istat si attesta a 24 mila euro l’anno per i lavoratori dipendenti. Tra lecon il peggior rapporto tra retribuzione e prezzi delle case seguono Venezia (159 mesi), Firenze (151), Napoli (140), Rimini (135) e Milano (130). I migliori si registrano ad, Oristano, Caltanissetta, Agrigento, dove si puòcon meno di 40 mensilità medie, meno di tre anni e mezzo dio.