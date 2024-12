Biccy.it - Me Contro Te vs Dinsieme, volano stracci fra gli youtuber per bambini: “Ci avete copiato”, ecco cosa è successo

Luì e Sofì dei MeTe hanno da poco aperto un podcast e nel corso della prima puntata hanno lanciato alcune frecciatine (ma che dico frecciatine, proprio tutto l’arco!) a un’altra coppia diaccusandoli di averli copiati. Secondo il loro ragionamento questi due ragazzi sarebbero due haters che li odiano a tal punto da averli copiati in tutto e per tutto. Luì e Sofì hanno etichettato i duecome “cloni” o “MeTe di Wish” senza però fare il loro nome, anche se non c’è voluto molto a risalire alla loro identità: sarebbero Erick e Dominick, ovvero i.I MeTe, infatti, nel podcast hanno raccontato che inizialmente i(senza mai fare il loro nome) avevano aperto un canale su YouTube col nome Signor S, ovvero un personaggio inventato da loro. A quel punto è partita una diffida ed Erick e Dominick sono stati costretti a cambiare il nome del canale.