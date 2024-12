Inter-news.it - Ambrosini: «Lautaro Martinez? Dall’anno scorso doppia mancanza»

Leggi su Inter-news.it

commenta il rendimento diin questa stagione. All’attaccante dell’Inter mancano due cose rispetto alloanno.PRECISIONE E PULIZIA – Massimo, ospite negli studi di Dazn, ha commentato il momento di, che è rimasto a secco in Inter-Parma. Il suo pensiero: «L’annoera anche più preciso e pulito, quando gli arrivava la palla era sempre in grado di fare la differenza. Lui è ancora molto forte ovviamente, fa più fatica dal punto di vista realizzativo, ma appunto è meno preciso rispetto alloanno. Sono cambiate anche le dinamiche trae Thuram, con il francese che loanno giocava più a servizio dell’argentino. Chi arriva prima a Natale? Da vedere come il Napoli reagisce dopo questo ciclo, perché su Inter e Atalanta non avremo dubbi».