Thesocialpost.it - Tragedia in missione: muore in Bulgaria il maresciallo Francesco Branca

Leggi su Thesocialpost.it

Una notizia che scuote profondamente il nostro Paese: è arrivata nella notte la conferma della scomparsa del 1°dell’Esercito, deceduto durante unaa Novo Selo, in. La notizia ha subito mobilitato le autorità civili e militari, unite nel cordoglio per la perdita di un valoroso rappresentante delle nostre Forze Armate.Il cordoglio delle istituzioniIl ministro della Difesa Guido Crosetto è stato tra i primi a esprimere il suo dolore per la tragica notizia, sottolineando il sacrificio del militare:“Il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa, nella notte, del 1°dell’Esercito, impegnato ina Novo Selo, in. Un ideale abbraccio e sentita vicinanza ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di grande dolore.