Spettacolo di canto al Teatro Villoresi per sostenere l' associazione Silvia Tremolada

Unodialmercoledì alle 20.45 aiuterà ai progetti dell’sportiva per diversamente abili. A esibirsi sarà il coro gospel Diesis e Bemolli di Villasanta con più di 30 componenti (per due terzi donne). Un’iniziativa della società polisportiva per raccogliere fondi da destinare alle sue impegnative attività, contando oggi 360 atleti distribuiti in 10 discipline, anche se "potrebbero essere di più se avessimo più fondi", dice Niky Clemente, atleta di nuoto e volontario dell’. "Abbiamo una lunga lista d’attesa - prosegue -, siamo richiesti perché qui si lavora bene e si ottengono i risultati. Nel corso degli anni, 27 atleti sono stati scelti per vestire la maglia della nazionale a campionati del mondo, campionati europei e 3 paralimpiadi".