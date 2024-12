Sport.quotidiano.net - Serie B, sedicesima giornata: il Pisa raggiunge il Sassuolo. Il Bari sconfigge il Cesena

Bologna, 7 dicembre 2024 – Ilvince una partita tutt’altro che semplice contro il Mantova: con questo risultato, Inzaghi agguanta ilin testa alla classifica e manda un segnale forte e chiaro allo Spezia. Sia i neroverdi che i liguri sono obbligati a vincere domani: i primi per evitare di condividere il primato, i secondi, invece, per rimanere in corsa per la promozione diretta. Trova il successo anche la Carrarese tra le mura amiche contro il Palermo di Dionisi, che ora si ritrova all’ottavo posto in classifica, a seguito della vittoria della Juve Stabia nell’anticipo di ieri contro il Sudtirol. Albasta Dorval perre ile superarlo in classifica: con questo successo, i pugliesi salgono al quarto posto, a pari merito con la Cremonese (con una gara in meno) mentre la squadra di Mignani scende al sesto.