Quotidiano.net - Quanto costa gestire investimenti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 deicembre 2024 – Quando si effettua un investimento lo si fa principalmente nell’ottica di riuscire ad avere un ritorno economico che superi i costi sostenuti per l’operazione. Si cerca, dunque, un margine di guadagno che, come evidente, potrà essere stimato soltanto avendo ben chiare quali saranno le spese che dovranno essere sostenute. All’investitore è chiesto di effettuare un’attenta analisi ex ante a qualsiasi operazione, così da farsi trovare pronto e adeguatamente coperto quando ci saranno da affrontare le spese. Utile, specie per i meno esperti, può essere farsi aiutare in questa fase da consulenti che, tuttavia, rappresenteranno un’altra voce di costo che bisognerà prendere in considerazione. Costi di un investimento, il Kid Uno strumento molto utile per avere un’idea dei costi di un’operazione di investimento è il Kid, Key Information Document, ovvero il Documento contenente le informazioni chiave.