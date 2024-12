Amica.it - Pinguini Tattici Nucleari: il loro mondo nel nuovo album “Hello World”

(askanews) – Un mare di sentimenti, fotografie di eccezionale normalità, canzoni da cantare a squarciagola che raccontano emozioni autentiche. È questo Hello World ildei.«Hello World inizia diciamo, l’idea è di essere in una foresta oscura, senza vedere nulla e inizia da soli, cioè ciascuno di noi da solo in una foresta, a un certo punto saluta il, cerca aiuto anche solo in qualche modo e vede delle lucine lontane una dopo l’altra e quindi da soli ci si riscopre invece parte di un coro di un gruppo di un collettivo in qualche modo e quest’cerca di sfidare in qualche modo la solitudine».«Allora, diciamo che non è tanto una scelta del raccontare storie normali, ma una scelta di raccontare noi stessi. Cioè noi portiamo quello che noi siamo, i nostri trascorsi le nostre cose che viviamo, il fatto comunque di vivere in provincia, di avere delle relazioni umane con i nostri amici di un tempo e le portiamo nelle nostre canzoni, quindi è veramente una rappresentazione di noi stessi».