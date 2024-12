Spazionapoli.it - Napoli Basket, non basta un super Treier: con Reggio Emilia il 10° KO

Prima gara in casa per coach Valli: ilospita l’Unahotelsper la decima giornata di LBAAl Fruit Village Arena di Fuorigrotta va in scenaper la 10a giornata di Serie A. Coach Valli alla prima in casa, visibilmente emozionato e carico per questo esordio interno. Senza Green, senza Saccoccia e con soli 10 uomini a disposizione, gli Azzurri sfidano una delle formazioni più in forma del campionato.Primo quartoInizio timido pernei primi due minuti, poi Copeland prova ad infiammare il palazzetto con una tripla. Toté stoppa Faried, ma l’americano si rifà subito stampando un poster indimenticabile al centro italiano. Pulitissima la tripla dia 50” dalla fine del primo periodo. Distacco accorciato.risponde colpo su colpo ai reggiani.