Formiche.net - La mistica di Notre Dame e i dilemmi della politica. Il commento di Polillo

Cinque anni di duro lavoro. Oltre 2.500 persone (operai, artigiani, pompieri, ingegneri e architetti) impegnate nel ricostruire, nel puntellare ciò che era ancora salvabile o sostituire le parti andate perdute. Come è avvenuto per il gallo, simboloFrancia. È stato completamente ricostruito in forme nuove su progetto dall’architetto Philippe Villeneuve e riposizionato su quella guglia che per 96 metri spicca nel cielo di Parigi. Di rame, ricoperto d’oro, contiene i resti scheletrici di Saint-Denis del III secolo, primo vescovo di Parigi, e di Sainte-Geneviève, patronacapitale, oltre a un frammentocorona di spine di Gesù Cristo. Quei resti che si erano salvati dal colossale incendio. Il vecchio gallo, o meglio quel che ne è rimasto, sarà invece esposto nel museo delle reliquie di, che sarà inaugurato tra breve.