Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero 1.4: Novità e codice da riscattare

Leggi su Gamerbrain.net

Nella giornata di ieri Hoyoverse ha presentato l’aggiornamento 1.4 di, intitolato A Storm of Falling Stars, in uscita il 18 Dicembre su PC e Console, e come sempre oltre ad annunciare le, ha reso disponibile undaper ottenere polychrome GRATIS, da investire nei banner.principali della Versione 1.4Prima di tutto si parte dalla modalità Storia, la quale vedrà le seguenti aggiunte e migliorie:Modalità TV sostituita: I segmenti narrativi saranno integrati direttamente nei combattimenti e nell’esplorazione per un’esperienza più coinvolgente.Restyling del Prologo e dei Capitoli 1-3: Ora rientrano nel sistema HDD, offrendo una narrazione rinnovata.Modalità Quality Time: I giocatori potranno esplorare New Eridu con gli Agenti, immergendosi ulteriormente nell’atmosfera urbana.