Volley Trasferta modenese per l’Upc L’obiettivo è fare risultato

Serie B. Superato il primo terzo di stagione regolare,Sdh punta con decisione a consolidare il proprio ruolo da protagonista nel girone D. La debacle di due settimane fa a Sassuolo, alla luce della pronta risposta fornita contro i Lupi (sponda Pontedera), si può ascrivere alla voce ‘imprevisti’: cose che possono capitare nell’arco di un campionato lungo e combattuto. Tra oggi e domani, la 10a giornata propone un programma da seguire con attenzione:Sdh scende in campo da quinta della classe oggi alle 18 al PalaBursi di Fiorano(arbitri Mutti-La China). Nel frattempo, la capolista San Martino (unica insieme a Sassuolo, nella parte sinistra della classifica, a non aver ancora osservato il turno di riposo) incrocia le armi con Invicta Grosseto (sesta) e soprattutto andrà in scena lo scontro diretto tra Sassuolo e Maxitalia, seconde a braccetto.