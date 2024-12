Ilgiorno.it - Visita urgente da prenotare: nel pubblico appuntamento al 2026. E nel privato? Il giorno dopo

Casatenovo, 7 dicembre 2024 – “Dovreiuna, entro dieci giorni”. “Mi spiace, il primoè per gennaio”. “Gennaio 2025 giusto, tra qualche settimana?”. “No, tra un anno, a gennaio”. “E a pagamento, sempre qui da voi?”. “A pagamento domani”. Un dialogo di ordinaria malasanità quello tra Corrado Frigerio, pensionato di 68 anni di Casatenovo, e una gentile operatrice del Cup, il Centro unico di prenotazione, del San Gerardo di Monza, Lombardia, motore economico e, almeno un tempo, eccellenza sanitaria d’Italia. “Naturalmente ho prenotato a pagamento – spiega Corrado – Ho speso centocinquanta euro”. Del resto come avrebbe potuto aspettare 13 mesi?. “A fine novembre ho effettuato gli esami del sangue – racconta Corrado -. Poche oreil prelievo mi hanno telefonato dal laboratorio per avvisarmi che alcuni valori erano preoccupanti, invitandomi a contattare immediatamente il mio medico di base”.