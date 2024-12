Dilei.it - Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto, la dura reazione contro Valerio Staffelli

Da una settimana non si parla d’altro.tornerà a Ballando con le stelle? Chi può dirlo, se non Milly Carlucci, che però sabato 7 dicembre è impegnata su altri fronti. Intanto, le interpretazioni sul suo addio allo studio si sprecano benché lui abbia già fornito una sua versione dei fatti, che però non ha convinto tutti. Nemmeno, che l0 ha raggiunto per premiarlo con un meritatoche però è andato letteralmente in frantumi., laalIl servizio dedicato allo stilista venezuelano e giurato della prima ora di Ballando con le stelle va in onda il 7 dicembre. Dalle anticipazioni rilasciate sul sito di Striscia la Notizia, però, vediamo chenon ha reagito con la consueta ironia e, anzi, non l’ha proprio presa bene.