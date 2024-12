Lapresse.it - Siria, Tajani: “Situazione degli Italiani nel Paese è sotto controllo”

In“ladei nostri concittadini è assolutamente”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministroEsteri Antonioal termine di una riunione alla Farnesina sullain. “La priorità del governo è di tutelare i cittadiniin. Al momento non ci sono preoccupazioni”, ha precisato, “alcuni sono riusciti a lasciare ile sono tutti in contatto con la nostra ambasciata a Damasco”.Pronti a organizzare evacuazione di“Tutti glisanno che l’ambasciata è pronta a organizzare l’evacuazione dei nostri concittadini inper andare o in Libano o in Giordania“, ha spiegato il titolareEsteri. “Sono già tutti in contatto e abbiamo delle richieste”, ha aggiunto, “faremo in modo che tutti coloro che vogliono lasciare lalo possano fare nella massima sicurezza”.