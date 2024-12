Amica.it - Rossetto marrone: cronaca di una tendenza annunciata (molto amata)

Il Pantone Institute ha appena dichiarato il Mocha Mousse colore del 2025 e già è scoppiata la mania del. Ladi unapre, se vogliamo dirla tutta, che non coglie nemmeno troppo di sorpresa. E il motivo è semplice. È qualche tempo, per usare un eufemismo, che sta tornando in voga tutto ciò che era iconico negli Anni 90. Dopo i dettagli di stile e styling, le supermodelle e i frosty eyeshadows, all’appello mancava solo il brown lipstick. Chi ha la memoria storica potrebbe inorridire, ma in fondo ha anche le basi per non replicare certi orrori del passato e trovare nuovi abbinamenti contemporanei per sfoggiare questa tonalità diin maniera decisamente cool.