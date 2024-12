Premio Nazionale per l’Innovazione, i vincitori dell’edizione 2024

Leggi su Ildenaro.it

Dopo due intense giornate di pitch e presentazioni, si è conclusa la XXII edizione delper(PNI), la più grande competizione italiana di business plan. Promosso da PNICube (Rete italiana di Università, Incubatori accademici e Start Cup regionali), l’evento è stato organizzato quest’anno con l’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito del progetto Rome Technopole, con il supporto di sponsor come Gruppo Iren, Gilead Sciences, Prysmian Group, e partner come Almaviva.Irappresentano l’eccellenza tra le 77 startup finaliste selezionate dalle 17 Start Cup regionali, coinvolgendo 56 università ed enti di ricerca in 18 regioni italiane. La giuria ha valutato i progetti sulla base di criteri come contenuto tecnologico, fattibilità, potenziale di sviluppo e attrattività per il mercato.