'Pesca amica': giornata evento organizzata dalla Coldiretti di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiUnadedicata alle delizie del mare al mercato di Campagna Amica di, il modo migliore per trascorrere ladell’Immacolata. Davvero ricco il programma dell’legato al progetto “Pesca Amica” diPesca.Un progetto che intende dare risalto ai prodotti locali di stagione per garantire sostegno ed innovazione alle imprese ed ai consorzi di pesca, attraverso una serie di attività e per enfatizzare la figura del pescatore quale sentinella del mare.Si parte di mattina con il percorso gastronomico. Protagoniste saranno le alici e la Colatura di Alici di Cetara Dop che saranno oggetto di attenzione da parte dello chef Michelangelo Corrado. Il modo migliore per fare conoscere uno dei prodotti tipici del Golfo di.Non mancano attività di formazione nella preparazione del pesce e laboratori speciali dedicati ai più piccoli.