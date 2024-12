Ilgiorno.it - Open day all'Università Cattolica di Brescia: scopri i nuovi corsi di laurea

Conoscere per capire ore qual è il percorso universitario che più si avvicina alla propria idea di futuro. L’occasione per chiarirsi le idee è partecipare all’day dell’che si svolge oggi nelle due sedi dell’Ateneono. Le aspiranti matricole potranno conoscere meglio i 12ditriennali, 12 magistrali e uno a ciclo unico, spulciare fra indirizzi, piani di studio, sbocchi professionali dei. Quest’anno accademico hanno preso avvio con successo duediTriennale in Tourism Management, sostenibilità e valorizzazione del territorio (interfacoltà Lettere e Scienze linguistiche) e Business and finance (interfacoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e di Economia e Giurisprudenza), attirando molti studenti stranieri.