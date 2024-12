Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cosenza 1-0 (Ballabile 7?): azzurrini subito in vantaggio!

Leggi su Spazionapoli.it

Tutto pronto per, undicesimo appuntamento del campionato2 degliguidati da mister Rocco.Primo tempo17? – Ottima incursione di Malasomma sull’out mancino. L’esterno ne supera due ma non riesce a offrire un buon pallone ai compagni.14? – Forcing totale degliche continuano a manovrare nei pressi dell’area di rigore cosentina, ottimo momento per i ragazzi di mister Rocco.13? – Roseti conquista un fallo prezioso, permettendo aldi guadagnare campo en di sottrarsi all’insistita offensiva del.9? – Non si fa attendere la risposta degli ospiti con Perricci. Il suo tiro non impensierisce Turi, la palla termina oltre la traversa.7? – GOOOOOL DELporta ini suoi dopo aver ricevuto uno splendido pallone da Borriello.