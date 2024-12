Thesocialpost.it - Jannik Sinner, che sorpresa: con Kyrgios messaggi di amicizia e parole di stima, poi…

Leggi su Thesocialpost.it

Appena undici mesi fa, nel gennaio 2024,ha scritto una pagina storica per il tennis italiano vincendo gli Australian Open. Il nostro campione ha rimontato Daniil Medvedev in una finale epica, conquistando il suo primo titolo Slam. Tra i presenti c’era anche Nick, in veste di opinionista per Eurosport, che non esitava a lodare pubblicamente l’italiano in un’atmosfera die rispetto reciproco che oggi, purtroppo, sembra appartenere a un’altra vita.Il dialogo tra campioniDopo il trionfo disi era lasciato andare a una battuta scherzosa durante l’intervista post-partita: “Quanto dovrei pagarti per allenarmi?”. La risposta diera stata molto affettuosa: “Ci manchi, sei unico e speciale. Spero di vederti presto in campo, perché hai tutto per diventare un campione Slam».