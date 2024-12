Ilrestodelcarlino.it - Il Villa vuole riscattarsi in casa col Monserra. Lunano cerca la vittoria davanti ai suoi tifosi

Il campionato di Promozione si divide in questo fine settimana equamente: quattro gare si giocano oggi e quattro domani. Per tutti, tranne Pergola (dove si gioca alle ore 15) il calcio d’inizio è previsto per le ore 14,30. Il programma odierno.- Sassoferrato. "A due partite dal termine del girone di andata- spiega il diesse delMatteo Dominici - ci troviamo di fronte due scontri diretti. Oggi affronteremo il Sassoferrato ine non possiamo sbagliare niente, soprattuttoai nostri".San Martino- Barbara. I pesaresi vorrebberodalla sconfitta di sette giorni fa a Chiaravalle ma sanno di trovare di fronte una squadra agguerrita. Completano il quadro delle partite di oggi: Marina Calcio- Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo- Appignanese.