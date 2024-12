Napolipiu.com - “Dorgu non si muove”: il Lecce blinda il gioiello, Napoli alla finestra

Leggi su Napolipiu.com

Il presidente Sticchi Damiani chiudecessione a gennaio del talento danese. Gli azzurri studiano la strategia per giugno.IlPatrick. Il presidente Sticchi Damiani, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma, ha fatto chiarezza sul futuro del giovane talento danese: “Fa piacere l’interesse su di lui, però l’obiettivo è importante e i giocatori come lui a gennaio non si muovono. Poi vedremo”.Parole che arrivano mentre ilintensifica il proprio interesse per il classe 2004. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, gli azzurri starebbero studiando una strategia per anticipare la concorrenza: acquisto immediato con prestito alfino a giugno.I piani del club salentino sembrano però diversi. La società pugliese punta a scatenare un’asta estiva per il suo, la cui valutazione si aggira già intorno ai 40 milioni di euro.