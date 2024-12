Panorama.it - Ambrogio Fogar, di nuovo intorno al mondo…

Leggi su Panorama.it

A cinquant’anni esatti dall’eccezionale solitariaal mondo, durata ben 402 giorni, si susseguono le iniziative per ricordare il grande esploratore milanese. A partire dal doppio appuntamento, il 7 e l’8 dicembre, a Castiglione della Pescaia, il romantico porto canale della Maremma Grossetana, da cuipartì a bordo del Surprise il 1° novembre del 1973 per ritornarvi, appunto, quattrocentodue giorni dopo, il 7 dicembre del 1974. Per proseguire con la recente ristampa del resoconto di quella celebre circumnavigazione: “400 giornial mondo” (Tea, 2024) con le prefazioni delle figlie Francesca e Rachele. Un viaggio ai limiti delle possibilità umane, alla ricerca del “senso puro dell’avventura dell’uomo che va per mare, da solo”.Se paragonato alle imprese tecnologicamente avanzate di oggi, pur con tutti i rischi e gli imprevisti della vastità dell’ambiente marino, l’impresa diappare, cinquant’anni dopo, come un remake “senza filtri in mezzo agli oceani della terra e ci sembra di rivivere con lui le tempeste e le bonacce, le meraviglie e i terrori, gli incidenti e le sorprese, le esaltazioni e gli abissi di sconforto; e più ancora di condividere con lui una grande avventura spirituale”.