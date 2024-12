Ilfattoquotidiano.it - Zayn Malik cancella il concerto quando la sala è già piena di spettatori: “Ho un problema che mi impedisce di esibirmi”

È saltato all’ultimo secondo ildial Newcastle City Hall. L’ex membro degli One Direction si sarebbe dovuto esibire lo scorso martedì 3 dicembre per la penultima data del suo tour britannico, Starway to the Sky, ma ha dovuto annullare lo spettacolo pochi istanti prima dell’inizio previsto,laera giàdi.E i fan, infatti, non sono stati molto felici nel sentire l’annuncio dello speaker: “Lo spettacolo non si terrà più stasera. Ci scusiamo per il breve preavviso. Sperava di poter continuare con lo show, ma ciò non è più possibile. Contattate il punto vendita per un eventuale cambio data o rimborso. Se avete genitori o tutori che vi vengono a prendere, per favore restate in auditorium e attendete di essere raccolti”.Ad impedire l’esibizione di, però, sarebbe stato unparticolarmente grave, specialmente per un cantante: “Mi dispiace moltissimo, ma stasera la mia voce non c’è proprio, e senza di essa non può esserci spettacolo.