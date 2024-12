Ilgiorno.it - Usmate Velate, l’annuncio choc della sindaca Lisa Mandelli: “Ho un tumore, mi sto curando”

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza) – “Ho unal seno, mi sto. Alle donne dico: fate i controlli. Mi ha salvata la prevenzione”. Confessionedi, ladi. Architetta, 47 anni, la prima cittadina rivela dalle pagine dell’informatore comunale di essere malata. Si chiude con questa notizia uno degli anni più difficilisua vita, per la salute e per gli sviluppi dell’inchiesta sul mattone sporco che ha portato all’arresto di un funzionario del Comune e di alcuni imprenditori rinviati a giudizio. Adesso, però, è il momentotestimonianza. Poche parole, nel suo stile, che arrivano dritte al punto. “Come tutte le persone che hanno il cancro ho affrontato un percorso di cura denso di paura, dolore e speranza”. “Infrango la mia innata riservatezza per promuovere un messaggio importante.